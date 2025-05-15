Стало известно, когда стартуют переговоры России и Украины в Стамбуле
ТАСС: Переговоры России и Украины в Стамбуле начнутся 16 мая
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Переговоры между российской и украинской делегациями в Стамбуле начнутся 16 мая. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на осведомлённый источник.
«Да, 16 мая», — подтвердил собеседник агентства.
Напоминаем, переговорный процесс должен был стартовать сегодня в Стамбуле во второй половине дня. Делегация РФ прибыла в обозначенное место с самого утра, но так и не дождалась переговорщиков с Украины. Вечером Владимир Зеленский заявил, что украинская делегация будет в Стамбуле только завтра. Несмотря на это, журналисты не спешат расходиться.