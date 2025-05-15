Песков: Делегация РФ с утра ждёт в Стамбуле украинских визави, но их пока нет

«Российская делегация уже в Стамбуле, с утра ждёт своих украинских визави, которых пока нет», — сказал представитель Кремля на брифинге.

По словам Пескова, пока рано говорить о том, на каком уровне могут быть продолжены переговоры, так как пока неизвестно, появится ли украинская делегация и как пойдёт диалог.