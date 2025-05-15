Песков: Делегация РФ с утра ждёт в Стамбуле украинских визави, но их пока нет
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Делегация России с утра ждёт представителей Украины в Стамбуле. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Российская делегация уже в Стамбуле, с утра ждёт своих украинских визави, которых пока нет», — сказал представитель Кремля на брифинге.
По словам Пескова, пока рано говорить о том, на каком уровне могут быть продолжены переговоры, так как пока неизвестно, появится ли украинская делегация и как пойдёт диалог.
Напомним, сегодня, 15 мая, в Стамбуле должны состояться переговоры между Москвой и Киевом. Делегацию РФ на них возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский, а от Украины к участию заявлены глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров. Сам Зеленский находится в Анкаре, где проводит встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Первым делом по прибытии в стране главарь киевского режима оскорбил российскую делегацию, назвав её состав «бутафорской», и чуть не свалился с трапа самолёта. В МИД РФ ответили на хамство экс-комика.