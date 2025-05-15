«Клоун? Неудачник?» Захарова решила узнать, на кого учился Зеленский после оскорблений делегации РФ
Захарова: Зеленский не может оскорблять политиков РФ, не имея образования
Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России
Зеленский не имеет права говорить что-то против членов российской делегации которая сегодня прибыла в Стамбул на переговоры. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя оскорбление лидера киевского режима, назвавшего уровень подготовки российских политиков «бутафорным». По её словам, человек, который получил власть благодаря денежным вливаниям со стороны не может даже произносить таких слов в адрес компетентных людей.
«Кто использует слово бутафорный? Клоун? Неудачник? Человек с неизвестным образованием? В отношении людей, которые имеют базовое образование, учёные степени, заслуги перед Отечеством. Кто своим трудом доказал уровень профессионализма. Он их так называет? Да кто он есть?», — сказала Захарова.
Напомним, сегодня в Стамбуле пройдут переговоры между Россией и Украиной. Делегацию возглавит помощник президента РФ Владимира Путина Владимир Мединский. От США в Турцию приедут Стив Утикофф и Кит Келлог. Незалежную представят глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и министр обороны Андрей Умеров. Зеленский сначала встретится в Анкаре с Реджепом Тайипом Эрдоганом. По прилёте туда он сразу оскорбил российскую делегацию. При этом состав украинской делегации целиком он раскрывать не стал.