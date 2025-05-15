Зеленский не имеет права говорить что-то против членов российской делегации которая сегодня прибыла в Стамбул на переговоры. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя оскорбление лидера киевского режима, назвавшего уровень подготовки российских политиков «бутафорным». По её словам, человек, который получил власть благодаря денежным вливаниям со стороны не может даже произносить таких слов в адрес компетентных людей.