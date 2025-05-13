Стало известно, кто представит США на переговорах 15 мая в Стамбуле

Спецпредставители президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Кит Келлог отправятся в Стамбул, чтобы присутствовать на переговорах между Украиной и Россией. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на информированные источники.

Накануне сам Трамп заявил, что рассматривает возможность лично приехать в Турцию, однако на тот момент окончательного решения принято не было.