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13 мая, 12:20

Стало известно, кто представит США на переговорах 15 мая в Стамбуле

Reuters: Спецпредставители президента США Уиткофф и Келлог отправятся в Стамбул

Обложка © Wikipedia / The White House, DHSgov

Обложка © Wikipedia / The White House, DHSgov

Спецпредставители президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Кит Келлог отправятся в Стамбул, чтобы присутствовать на переговорах между Украиной и Россией. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на информированные источники.

Накануне сам Трамп заявил, что рассматривает возможность лично приехать в Турцию, однако на тот момент окончательного решения принято не было.

По данным Reuters, цель визита американских представителей — содействовать диалогу и оценить перспективы проведения полноформатных мирных переговоров. Официальные лица в Анкаре пока воздерживаются от комментариев по поводу подготовки возможной встречи.

Переговоры в Стамбуле – 2: На чём остановились Россия и Украина в 2022 году
Переговоры в Стамбуле – 2: На чём остановились Россия и Украина в 2022 году

Ранее президент России Владимир Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая — в том же месте, где, по оценке Москвы, переговорный процесс был сорван в 2022 году по вине Украины и западных стран. Первоначально Владимир Зеленский заявил, что готов рассмотреть участие в переговорах только после установления Россией 30-дневного перемирия. Однако позднее он изменил позицию и сообщил, что согласен на встречу, добавив, что будет лично ожидать президента России в Стамбуле. При этом Москва пока официально не объявила состав своей делегации. В то же время в ряде европейских столиц напомнили Зеленскому о действующем указе, который запрещает украинским властям вступать в переговоры с Россией.

Марина Фещенко
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