Стало известно, кто представит США на переговорах 15 мая в Стамбуле
Reuters: Спецпредставители президента США Уиткофф и Келлог отправятся в Стамбул
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Спецпредставители президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Кит Келлог отправятся в Стамбул, чтобы присутствовать на переговорах между Украиной и Россией. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на информированные источники.
Накануне сам Трамп заявил, что рассматривает возможность лично приехать в Турцию, однако на тот момент окончательного решения принято не было.
По данным Reuters, цель визита американских представителей — содействовать диалогу и оценить перспективы проведения полноформатных мирных переговоров. Официальные лица в Анкаре пока воздерживаются от комментариев по поводу подготовки возможной встречи.
Ранее президент России Владимир Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая — в том же месте, где, по оценке Москвы, переговорный процесс был сорван в 2022 году по вине Украины и западных стран. Первоначально Владимир Зеленский заявил, что готов рассмотреть участие в переговорах только после установления Россией 30-дневного перемирия. Однако позднее он изменил позицию и сообщил, что согласен на встречу, добавив, что будет лично ожидать президента России в Стамбуле. При этом Москва пока официально не объявила состав своей делегации. В то же время в ряде европейских столиц напомнили Зеленскому о действующем указе, который запрещает украинским властям вступать в переговоры с Россией.