Главу киевского режима Владимира Зеленского, активно выступающего за личную встречу с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения мирного соглашения в Стамбуле, поставили на место неудобным вопросом. О важном нюансе ему напомнил профессор Хельсинкского университета Томас Малинен, задав соответствующий вопрос в соцсети X.

«Может быть, для начала вам стоит отменить указ, запрещающий вам вести переговоры?», — говорится в публикации.

Указом, изданным Зеленским осенью 2022 года, украинским властям было запрещено напрямую вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Киевский главарь до сих пор не заявлял о намерении отменить этот указ.