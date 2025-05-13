На Западе Зеленского поставили в тупик каверзным вопросом о переговорах
Профессор Малинен: Зеленскому следует отменить указ, запрещающий переговоры
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin
Главу киевского режима Владимира Зеленского, активно выступающего за личную встречу с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения мирного соглашения в Стамбуле, поставили на место неудобным вопросом. О важном нюансе ему напомнил профессор Хельсинкского университета Томас Малинен, задав соответствующий вопрос в соцсети X.
«Может быть, для начала вам стоит отменить указ, запрещающий вам вести переговоры?», — говорится в публикации.
Указом, изданным Зеленским осенью 2022 года, украинским властям было запрещено напрямую вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Киевский главарь до сих пор не заявлял о намерении отменить этот указ.
Напомним, ранее Владимир Путин призвал Киев вернуться к прямым переговорам, прерванным в 2022 году. Глава государства предложил встречу делегаций в Стамбуле 15 мая. Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности организовать переговоры. Владимир Зеленский заявил, что Украина рассмотрит предложение о восстановлении прямых переговоров только при условии предварительного 30-дневного прекращения огня на линии фронта. Впоследствии он выразил готовность к встрече с Владимиром Путиным в Стамбуле, хотя ранее вопрос об участии российского лидера в переговорах не поднимался вовсе.