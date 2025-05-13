Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 мая, 06:54

На Западе Зеленского поставили в тупик каверзным вопросом о переговорах

Профессор Малинен: Зеленскому следует отменить указ, запрещающий переговоры

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Главу киевского режима Владимира Зеленского, активно выступающего за личную встречу с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения мирного соглашения в Стамбуле, поставили на место неудобным вопросом. О важном нюансе ему напомнил профессор Хельсинкского университета Томас Малинен, задав соответствующий вопрос в соцсети X.

«Может быть, для начала вам стоит отменить указ, запрещающий вам вести переговоры?», — говорится в публикации.

Указом, изданным Зеленским осенью 2022 года, украинским властям было запрещено напрямую вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Киевский главарь до сих пор не заявлял о намерении отменить этот указ.

Уиткофф заявил, что мирное соглашение по Украине состоится только с одобрения Путина
Уиткофф заявил, что мирное соглашение по Украине состоится только с одобрения Путина

Напомним, ранее Владимир Путин призвал Киев вернуться к прямым переговорам, прерванным в 2022 году. Глава государства предложил встречу делегаций в Стамбуле 15 мая. Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности организовать переговоры. Владимир Зеленский заявил, что Украина рассмотрит предложение о восстановлении прямых переговоров только при условии предварительного 30-дневного прекращения огня на линии фронта. Впоследствии он выразил готовность к встрече с Владимиром Путиным в Стамбуле, хотя ранее вопрос об участии российского лидера в переговорах не поднимался вовсе.

Мария Любицкая
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Путин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar