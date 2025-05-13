Уиткофф заявил, что мирное соглашение по Украине состоится только с одобрения Путина

Ключевым условием для заключения мирного соглашения по Украине является одобрение президента России Владимира Путина. Об этом заявил спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф.

«Сделки не будет без одобрения президента Путина» , — отметил он в интервью порталу Breitbart.

Американский представитель уточнил, что проводил обсуждение по поводу урегулирования украинского конфликта не только с Москвой и Киевом. Он также заслушал мнения советников по нацбезопасности из Британии, Франции, Германии и Италии.