Уиткофф заявил, что мирное соглашение по Украине состоится только с одобрения Путина
Уиткофф: Мирное соглашение по Украине не состоится без одобрения Путина
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Ключевым условием для заключения мирного соглашения по Украине является одобрение президента России Владимира Путина. Об этом заявил спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф.
«Сделки не будет без одобрения президента Путина», — отметил он в интервью порталу Breitbart.
Американский представитель уточнил, что проводил обсуждение по поводу урегулирования украинского конфликта не только с Москвой и Киевом. Он также заслушал мнения советников по нацбезопасности из Британии, Франции, Германии и Италии.
Напомним, что ранее Владимир Путин предложил Киеву возобновить переговорный процесс, прерванный в 2022 году, и предложил Стамбул в качестве площадки для встречи делегаций. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил готовность оказать содействие в организации этих переговоров. Изначально Владимир Зеленский настаивал на 30-дневном прекращении огня как предварительном условии для переговоров. Однако после «пинка» со стороны президента США Дональда Трампа, Зеленский выразил готовность встретиться с Владимиром Путиным в Стамбуле. При этом, участие российского лидера в переговорах пока не подтверждено.