Трамп допустил, что прилетит в Стамбул на переговоры России и Украины
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Президент США Дональд Трамп допустил, что посетит Стамбул 15 мая, когда могут состояться переговоры между представителями России и Украины. Он назвал встречу важной и выразил надежду, что её результаты будут хорошими.
«Я думал о том, чтобы прилететь туда. Я не знаю, где буду в четверг. У меня так много встреч, но я думал о том, чтобы полететь туда. Думаю, такая возможность есть», — сказал республиканец журналистам в Белом доме.
Напомним, ранее Владимир Путин призвал Киев вернуться к прямым переговорам, прерванным в 2022 году. Глава государства предложил встречу делегаций в Стамбуле 15 мая. Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности организовать переговоры. Главарь киевского режима Владимир Зеленский ответил, что Украина согласится на это предложение только после того, как РФ пойдёт на 30-дневное перемирие. При этом позже он заявил о готовности встретиться с Путиным в Стамбуле, хотя об участии лидера РФ в переговорах на данном этапе не говорилось.