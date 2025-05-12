Трамп допустил, что прилетит в Стамбул на переговоры России и Украины

Президент США Дональд Трамп допустил, что посетит Стамбул 15 мая, когда могут состояться переговоры между представителями России и Украины. Он назвал встречу важной и выразил надежду, что её результаты будут хорошими.

«Я думал о том, чтобы прилететь туда. Я не знаю, где буду в четверг. У меня так много встреч, но я думал о том, чтобы полететь туда. Думаю, такая возможность есть», — сказал республиканец журналистам в Белом доме.