Переговоры в Стамбуле – 2: На чём остановились Россия и Украина в 2022 году В четверг, 15 мая 2025 года, в Стамбуле должны начаться прямые переговоры между Россией и Украиной об урегулировании конфликта, прерванные в 2022 году. Что тогда обсуждали стороны и почему для Украины ситуация была значительно выгоднее — в материале Life.ru. 12 мая, 14:53 15 мая в Стамбуле должны начаться переговоры между Россией и Украиной. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Studio Romantic

Пункты переговоров в 2022 году

Первые переговоры между Россией и Украиной состоялись в Белоруссии, но далее основной площадкой была выбрана Турция. 10 марта в Анталье прошла встреча министров иностранных дел Украины и России, Дмитрия Кулебы и Сергея Лаврова, а сами переговоры между делегациями двух стран начались 29 марта в Стамбуле. Россию представляли помощник президента Владимир Мединский и замминистра обороны Александр Фомин, а Украину — глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

Переговоры между российской и украинской делегациями в Стамбуле в 2022 году. Фото © ТАСС / Генконсульство РФ

Здесь и удалось достичь соглашения, которое устраивало все стороны. Проект договора, который должен был окончить СВО, опубликовало американское издание The New York Times. Документом оговаривались нейтральный статус Украины, гарантии безопасности, сокращение вооружённых формирований. Кроме того, Киев бы не потерял четыре региона.

Численность армии

По предложению России Украина должна была сократить численность ВСУ до 85 тысяч, танков — до 342, РСЗО — до 96, самолётов — до 102, а вертолётов — до 35. Делегация Киева настаивала на других цифрах. Например, в ВСУ они хотели видеть до 250 тысяч человек.

Российская сторона в 2022 году выдвинула требования о сокращении ВСУ. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Нейтралитет Украины

Согласно проекту договора, Украина должна остаться нейтральным государством, при этом она не должна проводить учения с иностранными военными на своей территории. Кроме того, запрещалось создавать военные базы других государств. Киев также не имел права размещать ядерное оружие на подконтрольной ему земле.

Русский язык

Киеву необходимо было изменить законодательство. Русский язык вновь бы становился государственным. Также требовалось запретить все организации неонацистского толка.

Срыв переговоров

Украина обещала не применять силу против Крыма и отдельных регионов Донецкой и Луганской областей по состоянию границ до 24 февраля 2022 года, вопрос принадлежности Крыма предлагалось решать средствами дипломатии в течение 10–15 лет, Украина была готова на внеблоковый статус неядерной страны под конкретные гарантии безопасности. В документе не было требования отвода войск на позиции до 24 февраля 2022 года.

Соглашение было выгодно в первую очередь Украине, но с подачи западных стран, а именно Великобритании, киевский режим обнулил всё достигнутое.

— В результате этих переговоров был подготовлен совместный проект документа, и он был парафирован руководителем киевской переговорной группы, но по настоянию Запада был просто выброшен в корзину, —напомнил президент России Путин.

Сам Владимир Зеленский объяснял выход из переговоров тем, что Россия ему регулярно выдвигала требования. Одно из них касалось лично его. По его словам, некий человек передал ему письмо из Москвы, где было сказано, что он складывает с себя полномочия и у страны будет новый президент. Учитывая, что по состоянию на март 2022 года российские войска стояли у Киева, Россия могла требовать полной капитуляции и дальше сама решать, что будет с Украиной.

Новое предложение России

Владимир Путин предложил Украине возобновить переговоры. Встреча представителей двух стран должна пройти в Стамбуле 15 мая. Никаких предварительных условий быть не должно.

— Мы настроены на серьёзные переговоры с Украиной. Их смысл в том, чтобы устранить первопричины конфликта, выйти на установление долгосрочного прочного мира на историческую перспективу, — отметил глава государства.

Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить переговоры. Фото © ТАСС / Zuma

Так называемый президент Украины Владимир Зеленский согласился, хотя изначально просил 30-дневное перемирие. В итоге он сам собрался в Стамбул, хотя о встрече двух глав государств никто не говорил.

— Буду ждать Путина в четверг в Турции. Лично. Надеюсь, что россияне в этот раз не будут искать причины, почему они не могут, — заявил Зеленский.

Директор Института приграничного сотрудничества и интеграции Виктор Сапрыка считает, что для Зеленского это очередной пиар-ход и его присутствие, в связи с истечением срока полномочий, не обязательно.

— Осталось увидеть, насколько европейское сообщество и коалиция, которая поддерживает Зеленского, способны к переговорам. Они очень много говорят о перемирии, но каждое слово связано с дальнейшим усилением Армии Украины, а не реальными мирными действиями, — отметил Сапрыка.

По словам эксперта, ждать прорыва на переговорах не стоит, в том числе из-за желания Зеленского оставаться у власти. Остановка боевых действий — конец Зеленского.

— Он будет максимально продолжать затягивать вопросы с военными действиями и никаких перемирий поддерживать не будет, — объяснил Сапрыка.

Владимир Путин в своём заявлении для СМИ напомнил, что Киев не откликнулся на предложения об остановке огня ранее, а таковых с марта было три.

— Решение сейчас за украинскими властями и их кураторами, которые, руководствуясь, похоже, своими личными политическими амбициями, а не интересами своих народов, хотят продолжать войну с Россией руками украинских националистов, — сказал российский лидер.

Авторы Даниил Черных