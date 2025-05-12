«Очень важна»: Трамп оценил возможную встречу России и Украины в Стамбуле
Трамп заявил о большой важности возможной встречи России и Украины в Стамбуле
Фото © Shutterstock / FOTODOM mark reinstein
Президент США Дональд Трамп прокомментировал возможную встречу представителей России и Украины в турецком Стамбуле 15 мая. По словам главы Белого дома, эти переговоры могут стать очень важными,
«В четверг встреча с Россией и Украиной очень важна, я очень настаивал, чтобы эта встреча состоялась», — сказал политик журналистам в Белом доме.
Республиканец допустил, что после встречи в Стамбуле произойдут хорошие вещи.
Напомним, ранее Владимир Путин призвал Киев вернуться к прямым переговорам, прерванным в 2022 году. В Москве считают, что тогда это произошло под давлением западных стран. Главарь Владимир Зеленский ответил, что Украина согласится на это предложение только после того, как РФ пойдёт на 30-дневное перемирие. При этом позже он заявил о готовности встретиться с Путиным в Стамбуле, хотя участие лидера РФ в переговорах на данном этапе не планировалось, Президент США Дональд Трамп в этом вопросе занял сторону России и потребовал от Киева немедленно согласиться на переговоры.