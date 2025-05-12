«Очень важна»: Трамп оценил возможную встречу России и Украины в Стамбуле

Президент США Дональд Трамп прокомментировал возможную встречу представителей России и Украины в турецком Стамбуле 15 мая. По словам главы Белого дома, эти переговоры могут стать очень важными,

«В четверг встреча с Россией и Украиной очень важна, я очень настаивал, чтобы эта встреча состоялась», — сказал политик журналистам в Белом доме.