Песков: Россия настроена на поиск путей долгосрочного мира на Украине

Россия активно ищет пути для долгосрочного разрешения конфликта на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на пресс-конференции.

Он напомнил о предложении президента Владимира Путина провести прямые переговоры в Стамбуле без предварительных условий и отметил, что данный подход, направленный на устранение коренных причин конфликта и достижение устойчивого мира, получил поддержку у многих иностранных лидеров.

«Мы настроены на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования», — заявил пресс-секретарь президента РФ.

Песков не стал отвечать на вопрос о том, кто может войти в состав российской делегации в Стамбуле, и воздержался от каких-либо сторонних комментариев по этой теме.