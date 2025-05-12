Песков: Россия настроена на поиск путей долгосрочного мира на Украине
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
Россия активно ищет пути для долгосрочного разрешения конфликта на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на пресс-конференции.
Он напомнил о предложении президента Владимира Путина провести прямые переговоры в Стамбуле без предварительных условий и отметил, что данный подход, направленный на устранение коренных причин конфликта и достижение устойчивого мира, получил поддержку у многих иностранных лидеров.
«Мы настроены на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования», — заявил пресс-секретарь президента РФ.
Песков не стал отвечать на вопрос о том, кто может войти в состав российской делегации в Стамбуле, и воздержался от каких-либо сторонних комментариев по этой теме.
Напомним, что 11 мая Владимир Путин призвал Украину возобновить прямые переговоры, которые были прерваны весной 2022 года. По его словам, тогда украинская делегация отказалась обсуждать предложенное соглашение, и в Москве считают, что это произошло под давлением западных стран. Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным в Стамбуле 15 мая, если будет достигнуто прекращение огня. Он подчеркнул, что полная остановка боевых действий создаст необходимые условия для дипломатических усилий.