В Кремле рассказали о реакции иностранных лидеров на предложение Путина по Украине

Предложение президента РФ Владимира Путина о возобновлении мирных переговоров по Украине нашло отклик и поддержку у ряда мировых лидеров. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Такой подход, нацеленный именно на поиск реальной дипломатической развязки украинского кризиса, выход на устранение первопричин конфликта и установление прочного мира, встретил понимание и поддержку от лидеров многих государств, в том числе наших партнёров по СНГ, БРИКС, а также из других стран», — сказал представитель Кремля в разговоре с журналистами.

Песков подчеркнул, что американский лидер Доналд Трамп ранее настаивал на безоговорочном и незамедлительном согласии Украины на участие в предложенных переговорах. Кроме того, он добавил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре подтвердил готовность Анкары содействовать организации этих переговоров.