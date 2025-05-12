В Кремле рассказали о реакции иностранных лидеров на предложение Путина по Украине
Песков: Предложение Путина о переговорах с Киевом нашло поддержку в мире
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Предложение президента РФ Владимира Путина о возобновлении мирных переговоров по Украине нашло отклик и поддержку у ряда мировых лидеров. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Такой подход, нацеленный именно на поиск реальной дипломатической развязки украинского кризиса, выход на устранение первопричин конфликта и установление прочного мира, встретил понимание и поддержку от лидеров многих государств, в том числе наших партнёров по СНГ, БРИКС, а также из других стран», — сказал представитель Кремля в разговоре с журналистами.
Песков подчеркнул, что американский лидер Доналд Трамп ранее настаивал на безоговорочном и незамедлительном согласии Украины на участие в предложенных переговорах. Кроме того, он добавил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре подтвердил готовность Анкары содействовать организации этих переговоров.
Напомним, 11 мая Владимир Путин призвал Украину вернуться к прямым переговорам, прерванным весной 2022 года. По его словам, украинская делегация тогда отказалась от обсуждения предложенного соглашения. В Москве считают, что это произошло под давлением западных стран. Владимир Зеленский заявил, что готов лично встретиться с Путиным в Стамбуле 15 мая, если будет достигнуто прекращение огня. Он подчеркнул, что полная остановка боевых действий создаст необходимые условия для дипломатических усилий.