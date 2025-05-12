«Чистой воды спектакль»: В Совфеде отреагировали на громкие слова Зеленского о встрече с Путиным
Косачёв назвал спектаклем намерение Зеленского посетить Стамбул для переговоров
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачёв расценил намерение Владимира Зеленского посетить Стамбул как «спектакль», подразумевая, что это лишь показное действие. Об этом сенатор заявил в эфире телеканала «Россия 24».
«Это чистой воды спектакль, это комедиантство, потому что так встречи на высшем уровне, тем более в столь сложной ситуации, совершенно точно не организуются», — сказал Косачёв, подчеркнув, что встречи глав государств таким образом не готовятся.
В качестве иллюстрации важности тщательной подготовки к переговорам Косачёв упомянул работу над возможной встречей президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, отметив, что обе стороны подходят к этому вопросу крайне ответственно и не торопятся. Сенатор также заявил, что лучше вообще не проводить встречу, чем подготовить её плохо.
Коссачёв добавил, что Зеленский, судя по всему, не усвоил этот урок, поскольку его февральская встреча с Трампом в Белом доме обернулась для него полным провалом из-за недостаточной подготовки.
Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Также глава государства отметил, что не исключает возможности достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Киевом. Зеленский сначала заявил, что Украина согласится на это предложение только после того, как Россия пойдёт на 30-дневное перемирие. Позже главарь киевского режима согласился на переговоры, сказав, что будет ждать Путина в Стамбуле.