«Чистой воды спектакль»: В Совфеде отреагировали на громкие слова Зеленского о встрече с Путиным

Вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачёв расценил намерение Владимира Зеленского посетить Стамбул как «спектакль», подразумевая, что это лишь показное действие. Об этом сенатор заявил в эфире телеканала «Россия 24».

«Это чистой воды спектакль, это комедиантство, потому что так встречи на высшем уровне, тем более в столь сложной ситуации, совершенно точно не организуются», — сказал Косачёв, подчеркнув, что встречи глав государств таким образом не готовятся.

В качестве иллюстрации важности тщательной подготовки к переговорам Косачёв упомянул работу над возможной встречей президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, отметив, что обе стороны подходят к этому вопросу крайне ответственно и не торопятся. Сенатор также заявил, что лучше вообще не проводить встречу, чем подготовить её плохо.