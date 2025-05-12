Стамбульская ловушка: Политолог рассказал, почему Зеленский требует перемирие
Политолог Марков: Зеленскому нужны не переговоры, а перемирие для перевооружения
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Seneline
Владимир Зеленский отвергнет призыв президента РФ Владимира Путина возобновить прямые переговоры в Стамбуле, поскольку этот формат предусматривает демилитаризацию Украины. Об этом сообщил 360.ru политолог Сергей Марков.
«Евросоюз и власти Украины по-прежнему хотят продолжать конфликт. Зеленский боится, что если он прекратится, то его уберут с поста и после этого спросят, за что он убил полмиллиона украинцев. Поэтому у него будут большие проблемы», — пояснил эксперт.
По словам Маркова, Киеву нужно не мирное соглашение, а всего лишь перемирие, которое позволит ему набрать у союзников побольше оружия, произвести огромную кучу дронов и залатать оборонную промышленность. Не исключено, что Украина будет добиваться и размещения контингента НАТО в стратегически важных городах. Это лишь разозлит Россию и затянет конфликт.
Ключевым камнем преткновения Марков называет принцип демилитаризации Украины, обсуждавшийся ещё во время стамбульских переговорах 2022 года. Киев больше всего не хочет, чтобы его армия стала менее «зубастой», поэтому для украинской стороны возобновление диалога в таком формате будет неприемлемо.
Демилитаризации Украины не хочет допускать не только Киев, но и европейские власти, которым эдакий «украинский щит» очень удобно держать в руках. Ранее глава евродипломатии Каллас заявила, что Европа даже помыслить себе не позволяет о разоружении Незалежной и её внеблоковом статусе. Однако Владимир Зеленский всё же согласился приехать в Стамбул. В свою очередь, Россия намерена продолжить демилитаризацию и денацификацию Украины даже после завершения СВО.