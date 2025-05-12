Владимир Зеленский отвергнет призыв президента РФ Владимира Путина возобновить прямые переговоры в Стамбуле, поскольку этот формат предусматривает демилитаризацию Украины. Об этом сообщил 360.ru политолог Сергей Марков.

«Евросоюз и власти Украины по-прежнему хотят продолжать конфликт. Зеленский боится, что если он прекратится, то его уберут с поста и после этого спросят, за что он убил полмиллиона украинцев. Поэтому у него будут большие проблемы», — пояснил эксперт.

По словам Маркова, Киеву нужно не мирное соглашение, а всего лишь перемирие, которое позволит ему набрать у союзников побольше оружия, произвести огромную кучу дронов и залатать оборонную промышленность. Не исключено, что Украина будет добиваться и размещения контингента НАТО в стратегически важных городах. Это лишь разозлит Россию и затянет конфликт.