Зеленский готов к переговорам в Стамбуле без предварительного прекращения огня

Глава киевского режима Владимир Зеленский планирует прибыть в Стамбул 15 мая для возможных переговоров с Россией, даже если Москва не выполнит условие о прекращении огня к началу недели. Издание Axios, ссылаясь на украинского чиновника, подтверждает намерение Киева участвовать в диалоге.

В то же время в администрации турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана заявили, что не располагают информацией о визите Зеленского.