Зеленский готов к переговорам в Стамбуле без предварительного прекращения огня
Axios: Зеленский приедет в Стамбул, даже если Россия откажется от перемирия
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / HMP-Berlin
Глава киевского режима Владимир Зеленский планирует прибыть в Стамбул 15 мая для возможных переговоров с Россией, даже если Москва не выполнит условие о прекращении огня к началу недели. Издание Axios, ссылаясь на украинского чиновника, подтверждает намерение Киева участвовать в диалоге.
В то же время в администрации турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана заявили, что не располагают информацией о визите Зеленского.
Ранее, в ночь на 11 мая, президент России Владимир Путин предложил Украине провести переговоры без предварительных условий 15 мая в Стамбуле. Он подчеркнул готовность Москвы к диалогу. Американский лидер Дональд Трамп занял сторону Путина в этом вопросе.