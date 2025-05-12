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Регион
11 мая, 21:10

Зеленский забыл предупредить Эрдогана о визите в Турцию

В Анкаре заявили, что у них нет информации о планах Зеленского посетить страну

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Официальные представители администрации турецкого президента заявили, что главарь киевского режима Владимир Зеленский пока не предупреждал о своём визите в Стамбул в четверг, 15 мая. По их словам, какая-либо информация о приезде экс-комика отсутствует, несмотря на его заявление.

«У нас нет такой информации», — сообщили РИА «Новости» в администрации.

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Напомним, что российский лидер Владимир Путин предложил провести прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая. Сначала Владимир Зеленский согласился приехать при условии, что Москва объявит 30-дневное перемирие. Однако после жёсткого сигнала со стороны президента США Дональда Трампа он быстро изменил свою позицию и заявил, что лично прибудет в Стамбул, чтобы встретиться с Путиным.

Александра Мышляева
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