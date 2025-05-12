Официальные представители администрации турецкого президента заявили, что главарь киевского режима Владимир Зеленский пока не предупреждал о своём визите в Стамбул в четверг, 15 мая. По их словам, какая-либо информация о приезде экс-комика отсутствует, несмотря на его заявление.