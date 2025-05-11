«Это хороший знак!» Зеленский поставил Путину одно условие для встречи в Стамбуле 15 мая

Украина готова приехать на мирные переговоры с Россией после того, как она подтвердит полное прекращение огня с 12 мая. Об этом заявил Владимир Зеленский в ответ на предложение президента РФ Владимира Путина провести встречу в Стамбуле 15 мая.

«Это хороший знак, что россияне наконец-то задумались об окончании войны. Все в мире уже очень давно ожидали этого... Ожидаем, что Россия подтвердит прекращение огня – полное, длительное и надёжное – начиная с завтрашнего дня, 12 мая, и Украина готова встречаться», – ответил Зеленский на предложение Путина через свои соцсети.