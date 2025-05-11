Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 мая, 07:39

«Это хороший знак!» Зеленский поставил Путину одно условие для встречи в Стамбуле 15 мая

Зеленский: Украина «готова встречаться» при согласии РФ на перемирие с 12 мая

Владимир Путин и Владимир Зеленский на нормандском саммите 9 декабря 2019 года в Париже. Фото © Kremlin

Владимир Путин и Владимир Зеленский на нормандском саммите 9 декабря 2019 года в Париже. Фото © Kremlin

Украина готова приехать на мирные переговоры с Россией после того, как она подтвердит полное прекращение огня с 12 мая. Об этом заявил Владимир Зеленский в ответ на предложение президента РФ Владимира Путина провести встречу в Стамбуле 15 мая.

«Это хороший знак, что россияне наконец-то задумались об окончании войны. Все в мире уже очень давно ожидали этого... Ожидаем, что Россия подтвердит прекращение огня – полное, длительное и надёжное – начиная с завтрашнего дня, 12 мая, и Украина готова встречаться», – ответил Зеленский на предложение Путина через свои соцсети.

Напомним, что российский лидер Владимир Путин объявил о готовности РФ к началу прямых переговоров с Украиной в Стамбуле 15 мая. Он указал на необходимость устранить первопричины конфликта. Президент США Дональд Трамп заявил, что этот день станет великим для Москвы и Киева, а вот французский лидер не был удовлетворён словами российского коллеги.

Большой шаг: Как китайские и японские СМИ отреагировали на идею Путина о переговорах 15 мая
Большой шаг: Как китайские и японские СМИ отреагировали на идею Путина о переговорах 15 мая
Андрей Бражников
  • Новости
  • Путин
  • Владимир Зеленский
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar