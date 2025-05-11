«Это хороший знак!» Зеленский поставил Путину одно условие для встречи в Стамбуле 15 мая
Зеленский: Украина «готова встречаться» при согласии РФ на перемирие с 12 мая
Владимир Путин и Владимир Зеленский на нормандском саммите 9 декабря 2019 года в Париже. Фото © Kremlin
Украина готова приехать на мирные переговоры с Россией после того, как она подтвердит полное прекращение огня с 12 мая. Об этом заявил Владимир Зеленский в ответ на предложение президента РФ Владимира Путина провести встречу в Стамбуле 15 мая.
«Это хороший знак, что россияне наконец-то задумались об окончании войны. Все в мире уже очень давно ожидали этого... Ожидаем, что Россия подтвердит прекращение огня – полное, длительное и надёжное – начиная с завтрашнего дня, 12 мая, и Украина готова встречаться», – ответил Зеленский на предложение Путина через свои соцсети.
Напомним, что российский лидер Владимир Путин объявил о готовности РФ к началу прямых переговоров с Украиной в Стамбуле 15 мая. Он указал на необходимость устранить первопричины конфликта. Президент США Дональд Трамп заявил, что этот день станет великим для Москвы и Киева, а вот французский лидер не был удовлетворён словами российского коллеги.