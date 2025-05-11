Путин объявил о готовности России к серьёзным переговорам с Украиной

Президент России Владимир Путин заявил о готовности к серьёзным переговорам с Украиной, целью которых станет устранение первопричин конфликта и установление долгосрочного и прочного мира.

«Мы настроены на серьёзные переговоры с Украиной, их смысл в том, чтобы устранить первопричины конфликта, выйти на установление долгосрочного, прочного мира на историческую перспективу», – заявил Путин журналистам.

Он также подчеркнул, что России не нужен мир, который приведёт лишь к передышке для дальнейшего вооружённого конфликта. Глава государства допустил, что в ходе прямых переговоров с Киевом удастся договориться о новом, но реальном перемирии, которое будет соблюдать не только Российская армия, но и украинские вооружённые формирования.