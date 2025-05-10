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Регион
10 мая, 17:45

Песков: Давить на РФ в вопросе решения конфликта на Украине бесполезно

Представитель Кремля Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Представитель Кремля Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил готовность России к мирному диалогу по украинскому вопросу, подчеркнув при этом, что любые попытки давления на Москву будут безрезультатными.

«Россия устойчива к любому давлению. Мы открыты к диалогу, мы открыты к попыткам урегулировать [конфликт] на Украине. Но пытаться давить на нас довольно бесполезно», — сказал он CNN.

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Ранее Песков дал оценку недавним заявлениям лидеров Франции, Германии, Великобритании и Польши о возможном введении новых ограничительных мер против РФ. Он отметил, что российская экономика уже адаптировалась к санкционному режиму и выработала эффективные механизмы нейтрализации их негативного воздействия.

Александр Юнашев
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