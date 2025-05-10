Широка страна моя родная: В Кремле объяснили, почему Запад не смог изолировать Россию
Песков: Россия очень велика — её сложно изолировать
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
Территория России слишком велика, чтобы оппоненты могли легко её изолировать. Об этом в разговоре с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Очень сложно изолировать такую страну, как Россия, потому что она составляет очень большую часть мира», — объяснил спикер Кремля.
Ранее Дмитрий Песков прокомментировал угрозы глав Франции, ФРГ, Британии и Польши о новых антироссийских санкциях. Пресс-секретарь президента РФ напомнил, что Россия приспособилась к подобным ограничениям и нашла способ минимизировать их эффект.