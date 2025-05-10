Широка страна моя родная: В Кремле объяснили, почему Запад не смог изолировать Россию

Территория России слишком велика, чтобы оппоненты могли легко её изолировать. Об этом в разговоре с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Очень сложно изолировать такую страну, как Россия, потому что она составляет очень большую часть мира», — объяснил спикер Кремля.