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Регион
10 мая, 14:01

Широка страна моя родная: В Кремле объяснили, почему Запад не смог изолировать Россию

Песков: Россия очень велика — её сложно изолировать

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Территория России слишком велика, чтобы оппоненты могли легко её изолировать. Об этом в разговоре с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Очень сложно изолировать такую страну, как Россия, потому что она составляет очень большую часть мира», — объяснил спикер Кремля.

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Ранее Дмитрий Песков прокомментировал угрозы глав Франции, ФРГ, Британии и Польши о новых антироссийских санкциях. Пресс-секретарь президента РФ напомнил, что Россия приспособилась к подобным ограничениям и нашла способ минимизировать их эффект.

Юрий Лысенко
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