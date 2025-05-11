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11 мая, 06:02

Макрон раздосадован тем, что Путин протянул руку мира Украине

Макрон назвал предложение Путина по переговорам с Украиной недостаточным шагом

Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото © kremlin.ru

Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото © kremlin.ru

Президент Франции Эмманюэль Макрон не слишком доволен предложением российского лидера Владимира Путина о прямых переговорах с Украиной в Стамбуле на грядущей неделе. Он назвав этот шаг «первым, но недостаточным».

«Безусловному прекращению огня не предшествуют переговоры», — едко заметил Макрон, чьи слова приводит France 24. По мнению французского президента, Путин ищет выход, но якобы всё ещё «хочет выиграть время».

А вот американский лидер Дональд Трамп уверен, что эти переговоры откроют двери в новый мир, который будет куда лучше прежнего. По его мнению, если Россия и Украина начнут прямой диалог после предложения президента РФ Владимира Путина, то этот день может стать великим для обеих стран. Российский лидер считает, что стороны могут сесть за стол переговоров в Стамбуле уже 15 мая.

В США восхищены блестящим манёвром Путина, позвавшего Киев в Стамбул на переговоры 15 мая
В США восхищены блестящим манёвром Путина, позвавшего Киев в Стамбул на переговоры 15 мая
Андрей Бражников
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