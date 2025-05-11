Макрон раздосадован тем, что Путин протянул руку мира Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон не слишком доволен предложением российского лидера Владимира Путина о прямых переговорах с Украиной в Стамбуле на грядущей неделе. Он назвав этот шаг «первым, но недостаточным».

А вот американский лидер Дональд Трамп уверен, что эти переговоры откроют двери в новый мир, который будет куда лучше прежнего. По его мнению, если Россия и Украина начнут прямой диалог после предложения президента РФ Владимира Путина, то этот день может стать великим для обеих стран. Российский лидер считает, что стороны могут сесть за стол переговоров в Стамбуле уже 15 мая.