«Великий день»: Трамп высказался о призыве Путина к прямым переговорам с Украиной

Если Россия и Украина начнут прямые переговоры после предложения президента РФ Владимира Путина, то этот день может стать великим для обеих стран. Об этом у себя в соцсети Truth Social заявил американский лидер Дональд Трамп.

«Потенциально великий день для России и Украины! Подумайте о сотнях тысяч жизней, которые будут спасены, поскольку эта бесконечная «кровавая баня», как мы надеемся, подойдёт к концу» — написал глава США.

По его словам, эти переговоры откроют двери в новый мир, который будет куда лучше прежнего. Он пообещал продолжать контакты с обеими сторонами конфликта, чтобы приблизить мирное соглашение. США, в свою очередь, хотят сделать упор на восстановление отношений и торговлю.

«Наступает большая неделя!», — заключил Трамп.