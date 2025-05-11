Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 мая, 05:46

В США восхищены блестящим манёвром Путина, позвавшего Киев в Стамбул на переговоры 15 мая

Аналитик Риттер счёл блестящим манёвром призыв Путина к переговорам с Украиной

Российский лидер Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Российский лидер Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Предложение президента России Владимира Путина провести прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая является блестящим манёвром и снимает с повестки вопрос о введении 30-дневного перемирия. Об этом заявил бывший американский разведчик и аналитик Скотт Риттер.

«Предложение о прямых переговорах снимает с повестки вопрос о 30-дневном перемирии. По-моему, это блестящий манёвр Владимира Путина. Он возвращает инициативу России, позволяя ей диктовать условия украинско-европейско-американскому блоку, который не готов и не способен на такой шаг», — объяснил Риттер в беседе с «Известиями».

Бывший разведчик уверен, что практически все страны согласны с Москвой в необходимости устранить первопричины конфликта на Украине для его полного разрешения. А вот предложения Киева, США и Европы не направлены на решение данного вопроса, считает Риттер. По его оценке, Россия действует, а остальные вынуждены на эти шаги реагировать. Причём эксперт отметил, что Запад и Незалежная находятся не в выгодной, а в крайне уязвимой позиции, потому что не хотят настоящего мира.

«Великий день»: Трамп высказался о призыве Путина к прямым переговорам с Украиной
«Великий день»: Трамп высказался о призыве Путина к прямым переговорам с Украиной

Ранее российский президент Владимир Путин предложил 15 мая возобновить прямые переговоры с Украиной в Стамбуле без предварительных условий. Он добавил, что 12 мая возможность их проведения обсудят с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом.

Андрей Бражников
  • Новости
  • Путин
  • США
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar