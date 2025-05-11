Большой шаг: Как китайские и японские СМИ отреагировали на идею Путина о переговорах 15 мая

Ведущие СМИ Китая и Японии в воскресенье утром пристально следили за заявлениями президента РФ Владимира Путина относительно переговорного процесса по Украине. Некоторые ограничились сухим изложением фактов, а другие попробовали разобраться в ситуации детально.

Китайские медиа , включая Центральное телевидение Китая, Чжунго синьвэнь и Синьхуа, сфокусировались на нескольких ключевых моментах. Они отметили готовность Москвы возобновить переговоры «без предварительных условий» даже в условиях боёв, позицию Кремля о невиновности России в срыве предыдущих переговоров, а также желание вести серьёзный диалог для устранения первопричин конфликта. Отдельно прозвучали слова Путина о возможном будущем восстановлении связей с Европой.

В Японии центральной темой стало озвученное Путиным предложение о переговорах 15 мая в Стамбуле. В то время как большинство СМИ ограничились сухим изложением факта, издание «Никкэй» пошло дальше. Газета представила аналитический взгляд, связав предложение Путина с недавними встречами Зеленского с западными лидерами и обсуждением 30-дневного прекращения огня, предложенного США. Авторы предположили, что инициатива президента РФ может быть стратегией, призванной показать готовность к диалогу и тем самым, возможно, смягчить или предотвратить «крупные дополнительные санкции» Запада, которые могут последовать в случае отказа от прекращения огня.