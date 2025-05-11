Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 мая, 01:54

Западные СМИ обсуждают предложение Путина о переговорах с Киевом в Стамбуле

Президент России Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин предложил Киеву возобновить переговоры в Стамбуле. Эти слова активно обсуждают крупнейшие мировые СМИ, в том числе Bloomberg, CNN и The Guardian.

В своём заявлении Путин подчеркнул, что Москва готова к диалогу «без предварительных условий». Он также добавил, что обсудит организацию встреч с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Путин объявил о готовности России к серьёзным переговорам с Украиной
Путин объявил о готовности России к серьёзным переговорам с Украиной

Многие издания быстро отреагировали на инициативу. Испанская газета Mundo, французский Le Monde, японский NHK и китайский CGTN уже опубликовали свои материалы. Немецкая Welt и израильский Jerusalem Post также отметили возможную роль Анкары в качестве посредника в этих переговорах.

Как сообщал Life.ru, во время ночного брифинга в Кремле Путин призвал возобновить прямые переговоры с Украиной в Стамбуле уже 15 мая. При этом встреча, по словам российского лидера, должна пройти без предварительных условий.

Лия Мурадьян
  • Новости
  • Путин
  • Украина
  • СМИ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar