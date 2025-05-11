Западные СМИ обсуждают предложение Путина о переговорах с Киевом в Стамбуле
Президент России Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин предложил Киеву возобновить переговоры в Стамбуле. Эти слова активно обсуждают крупнейшие мировые СМИ, в том числе Bloomberg, CNN и The Guardian.
В своём заявлении Путин подчеркнул, что Москва готова к диалогу «без предварительных условий». Он также добавил, что обсудит организацию встреч с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Многие издания быстро отреагировали на инициативу. Испанская газета Mundo, французский Le Monde, японский NHK и китайский CGTN уже опубликовали свои материалы. Немецкая Welt и израильский Jerusalem Post также отметили возможную роль Анкары в качестве посредника в этих переговорах.
Как сообщал Life.ru, во время ночного брифинга в Кремле Путин призвал возобновить прямые переговоры с Украиной в Стамбуле уже 15 мая. При этом встреча, по словам российского лидера, должна пройти без предварительных условий.