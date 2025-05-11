Переговоры в Стамбуле и благодарность гостям: О чём говорил Путин после юбилея Победы

Ночной брифинг президента России Владимира Путина 11 мая в Кремле продлился 19 минут, за которые глава государства обозначил основные приоритеты страны на международной арене в ближайшем будущем. Главным из них стало предложение Украине возобновить переговоры в Стамбуле. Life.ru собрал основные тезисы выступления российского лидера перед журналистами.

«Наше предложение на столе, решение за украинскими властями и их кураторами», — сказал глава государства.

Путин также добавил, что те, кто стремится к мирному урегулированию, поддержат предложение России.

«Сейчас идут боевые действия, война, а мы предлагаем возобновить переговоры. <…> Те, кто действительно хочет мира, не может это не поддержать», — сказал президент.

Следующий шаг России в сторону мира уже будет зависеть от реакции украинских властей. Речь идёт о возможном продлении перемирия, которое действовало по случаю празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Однако президент подчеркнул, что это должно быть действительно перемирие, а не передышка для «довооружения, лихорадочного рытья окопов».

«Перемирие, которое соблюдалось бы не только Россией, но и украинской стороной», — особо подчеркнул Владимир Путин.

Касаемо прошедших дней перемирия, глава государства рассказал о многочисленных нарушениях со стороны Киева.

«За три дня объявленного нами прекращения огня – 8, 9 и 10 [мая] – <…> было предпринято пять целенаправленных попыток нападения на государственную границу Российской Федерации в районе Курской области и на стыке с Белгородской областью. Именно в дни объявленного нами прекращения огня. Кроме того, на других направлениях было предпринято ещё 36 атак», — сказал президент.

«Рад был лично поблагодарить военачальников Корейской народной армии, которые с нашими бойцами освобождали приграничные территории», — сказал глава государства.

Путин добавил, что военные КНДР проявили мужество и героизм, и показали хорошую подготовку. Кстати, КНДР ранее официально подтвердила участие своих военнослужащих в операции по освобождению Курской области.

Свою речь президент России начал с благодарности союзникам, которые приняли участие в праздновании 9 Мая в Москве. За четыре дня, с 7 по 10 мая, Москву посетили 27 глав государств и примерно 10 руководителей международных организаций. Одним из главных участников стал председатель КНР Си Цзиньпинь. Говоря о союзниках, Путин анонсировал свой визит в Китай в сентябре 2025 года.

«Нас объединяет общая память к истории. И наша ответственность за будущее, за построение более справедливого мира», — сказал президент.

«Китай, Бразилия, страны Африки и Ближнего востока, а также новая администрация США. <…> Мы благодарны всем нашим гостям, нашим друзьям за то внимание, которое они уделяют этому конфликту, и за те усилия, которые они предпринимают для того, чтобы конфликт был завершён», — отметил российский лидер.

Продолжая тему мира, Владимир Путин выразил надежду на нормализацию отношений с европейскими странами. Он отметил, что это касается всех европейских государств, включая те, которые продолжают антироссийскую риторику.

«Опираясь на уроки истории, на мнение своих народов, мы начнём двигаться в сторону восстановления конструктивных отношений с государствами Европы», — сказал президент России.