Путин назвал лидерами по характеру гостей, посетивших Москву 9 Мая

Президент России Владимир Путин заявил, что мировых лидеров, приехавших в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, пытались запугать, однако сделать этого ни у кого не получилось.

В ходе общения с журналистами в Кремле ночью 11 мая глава государства подчеркнул, что присутствовавшие на торжествах лидеры – это люди, руководствующиеся не только должностным положением, но и личными убеждениями и готовностью их отстаивать.

«Кого пытались запугать? Ведь те, кто приехал к нам – это лидеры не по должности, это лидеры по характеру, по своим убеждениям и по готовности отстаивать свои убеждения», – заявил президент России.

Глава государства также отметил, что в России понимают давление, с которым столкнулись европейские лидеры, и высоко ценят их политическое мужество и твёрдую нравственную позицию, а также решение разделить этот важный праздник и отдать дань уважения памяти героев, сражавшихся за освобождение мира от нацизма.