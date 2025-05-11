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Регион
11 мая, 00:06

Путин назвал лидерами по характеру гостей, посетивших Москву 9 Мая

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что мировых лидеров, приехавших в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, пытались запугать, однако сделать этого ни у кого не получилось.

В ходе общения с журналистами в Кремле ночью 11 мая глава государства подчеркнул, что присутствовавшие на торжествах лидеры – это люди, руководствующиеся не только должностным положением, но и личными убеждениями и готовностью их отстаивать.

«Кого пытались запугать? Ведь те, кто приехал к нам – это лидеры не по должности, это лидеры по характеру, по своим убеждениям и по готовности отстаивать свои убеждения», – заявил президент России.

Путин поблагодарил иностранных лидеров за участие в праздновании юбилея Победы
Путин поблагодарил иностранных лидеров за участие в праздновании юбилея Победы

Глава государства также отметил, что в России понимают давление, с которым столкнулись европейские лидеры, и высоко ценят их политическое мужество и твёрдую нравственную позицию, а также решение разделить этот важный праздник и отдать дань уважения памяти героев, сражавшихся за освобождение мира от нацизма.

«Для нас важно, что миллионы европейцев, лидеры стран, которые проводят суверенную политику, об этом помнят», – заключил Путин.

Путин заявил о готовности России к восстановлению отношений с Европой
Путин заявил о готовности России к восстановлению отношений с Европой

Российский лидер также выразил готовность начать прямые переговоры с Украиной, прерванные Киевом в 2022 году. Путин подчеркнул, что во время диалога может появиться возможность договориться о новом перемирии, которое будут соблюдать уже не только ВС РФ, но и украинские войска.

Юния Ларсон
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