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10 мая, 23:11

Путин поблагодарил иностранных лидеров за участие в праздновании юбилея Победы

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на Параде Победы в Москве. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на Параде Победы в Москве. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин выразил благодарность зарубежным партнёрам за участие в торжествах по случаю 80-летия Победы в Москве. Глава государства отметил насыщенность и содержательность встреч с иностранными лидерами, состоявшихся в прошедшие четыре дня.

Президент также выразил признательность руководителям стран, направившим своих военных на парад Победы.

«Широкое участие иностранных лидеров в праздновании в Москве является вдохновляющим свидетельством консолидации вокруг ценностей общей победы», – заявил Путин на пресс-конференции в Кремле по итогам празднования 80-летия Победы.

Российский лидер также выразил надежду на восстановление отношений со странами Европы, которые сейчас разговаривают с Москвой «в хамской манере».

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Отметим, изначально журналистов предупредили, что из-за позднего брифинга главы государства вопросы не предусмотрены. Однако в Кремле анонсировали, что заявление Путина будет содержательным.

Юния Ларсон
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