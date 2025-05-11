Путин поблагодарил иностранных лидеров за участие в праздновании юбилея Победы

Президент России Владимир Путин выразил благодарность зарубежным партнёрам за участие в торжествах по случаю 80-летия Победы в Москве. Глава государства отметил насыщенность и содержательность встреч с иностранными лидерами, состоявшихся в прошедшие четыре дня.

Президент также выразил признательность руководителям стран, направившим своих военных на парад Победы.

«Широкое участие иностранных лидеров в праздновании в Москве является вдохновляющим свидетельством консолидации вокруг ценностей общей победы», – заявил Путин на пресс-конференции в Кремле по итогам празднования 80-летия Победы.

Российский лидер также выразил надежду на восстановление отношений со странами Европы, которые сейчас разговаривают с Москвой «в хамской манере».