Путин поблагодарил иностранных лидеров за участие в праздновании юбилея Победы
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на Параде Победы в Москве. Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин выразил благодарность зарубежным партнёрам за участие в торжествах по случаю 80-летия Победы в Москве. Глава государства отметил насыщенность и содержательность встреч с иностранными лидерами, состоявшихся в прошедшие четыре дня.
Президент также выразил признательность руководителям стран, направившим своих военных на парад Победы.
«Широкое участие иностранных лидеров в праздновании в Москве является вдохновляющим свидетельством консолидации вокруг ценностей общей победы», – заявил Путин на пресс-конференции в Кремле по итогам празднования 80-летия Победы.
Российский лидер также выразил надежду на восстановление отношений со странами Европы, которые сейчас разговаривают с Москвой «в хамской манере».
Отметим, изначально журналистов предупредили, что из-за позднего брифинга главы государства вопросы не предусмотрены. Однако в Кремле анонсировали, что заявление Путина будет содержательным.