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10 мая, 23:03

Путин: Россия чтит всех, кто внёс свой вклад в общую победу над нацизмом

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Россия чтит всех, кто внёс свой вклад в общую Победу над нацизмом. Об этом заявил президент Владимир Путин во время ночной пресс-конференции в Кремле 11 мая, подводя итоги празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

«Мы чтим всех, кто внёс свой вклад в общую победу над нацизмом. С нашими друзьями и единомышленниками нас объединяет ответственность за построение будущего справедливого мира», — отметил российский лидер.

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На брифинге Путина вопросы журналистов не предусмотрены. Об этом ранее заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Однако в Кремле анонсировали, что заявление Путина будет содержательным.

Артём Гапоненко
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