Путин: Россия чтит всех, кто внёс свой вклад в общую победу над нацизмом

Россия чтит всех, кто внёс свой вклад в общую Победу над нацизмом. Об этом заявил президент Владимир Путин во время ночной пресс-конференции в Кремле 11 мая, подводя итоги празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

«Мы чтим всех, кто внёс свой вклад в общую победу над нацизмом. С нашими друзьями и единомышленниками нас объединяет ответственность за построение будущего справедливого мира», — отметил российский лидер.