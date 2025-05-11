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Регион
10 мая, 21:29

Песков пообещал содержательное выступление Путина на брифинге, но без вопросов

Песков: Выступление Путина на предстоящем брифинге будет содержательным

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

На брифинге президента России Владимира Путина, который должен состоятся после полуночи 11 мая, вопросы не предусмотрены. Об этом сообщил пресс-секретарь президенте Дмитрий Песков.

«По итогам этих четырёх рабочих дней он [Путин] сделает заявление. <…> Но, учитывая, что сейчас уже начало первого, мы обойдёмся без вопросов. Но его заявление будет содержательным», — отметил пресс-секретарь Кремля.

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Как сообщал Life.ru, до этого представитель Кремля отверг слухи о «взрыве» прайм-тайма во время предстоящей пресс-конференции Путина. Песков уточнил, что Кремль ничего не собирается взрывать. Напомним, что последние два дня российский президент проводил серию встреч с мировыми лидерами.

Лия Мурадьян
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