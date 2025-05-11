Песков пообещал содержательное выступление Путина на брифинге, но без вопросов

На брифинге президента России Владимира Путина, который должен состоятся после полуночи 11 мая, вопросы не предусмотрены. Об этом сообщил пресс-секретарь президенте Дмитрий Песков.

«По итогам этих четырёх рабочих дней он [Путин] сделает заявление. <…> Но, учитывая, что сейчас уже начало первого, мы обойдёмся без вопросов. Но его заявление будет содержательным», — отметил пресс-секретарь Кремля.