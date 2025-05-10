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10 мая, 20:33

Песков отверг слухи о «взрыве» прайм-тайма во время предстоящего брифинга Путина

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Пресс-событие президента РФ Владимира Путина, приуроченное к юбилею Победы, не должно «взорвать» эфир. Об этом сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков, отвечая на вопросы корреспондента Life.ru Александра Юнашева.

«Интернет всегда хочет чего-то взорвать. Мы ничего не собираемся взрывать», — отметил Песков, комментируя слухи в соцсетях о том, что заявления президента на предстоящей пресс-конференции «взорвут американский прайм-тайм».

Изначально Кремль запланировал пресс-подход Путина на вечер. Однако серия международных встреч президента затянулась и продолжается в настоящий момент.

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Отметим, что этим вечером глава государства встретился иностранными политиками, включая президента Буркина-Фасо, главнокомандующего Ливийской национальной армией и палестинского коллегу Махмуда Аббаса. Сейчас российский лидер проводит встречу с президентом Абхазии Бадрой Гунбой.

Александр Юнашев
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