Песков отверг слухи о «взрыве» прайм-тайма во время предстоящего брифинга Путина

Пресс-событие президента РФ Владимира Путина, приуроченное к юбилею Победы, не должно «взорвать» эфир. Об этом сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков, отвечая на вопросы корреспондента Life.ru Александра Юнашева.

«Интернет всегда хочет чего-то взорвать. Мы ничего не собираемся взрывать», — отметил Песков, комментируя слухи в соцсетях о том, что заявления президента на предстоящей пресс-конференции «взорвут американский прайм-тайм».

Изначально Кремль запланировал пресс-подход Путина на вечер. Однако серия международных встреч президента затянулась и продолжается в настоящий момент.