Песков отверг слухи о «взрыве» прайм-тайма во время предстоящего брифинга Путина
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
Пресс-событие президента РФ Владимира Путина, приуроченное к юбилею Победы, не должно «взорвать» эфир. Об этом сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков, отвечая на вопросы корреспондента Life.ru Александра Юнашева.
«Интернет всегда хочет чего-то взорвать. Мы ничего не собираемся взрывать», — отметил Песков, комментируя слухи в соцсетях о том, что заявления президента на предстоящей пресс-конференции «взорвут американский прайм-тайм».
Изначально Кремль запланировал пресс-подход Путина на вечер. Однако серия международных встреч президента затянулась и продолжается в настоящий момент.
Отметим, что этим вечером глава государства встретился иностранными политиками, включая президента Буркина-Фасо, главнокомандующего Ливийской национальной армией и палестинского коллегу Махмуда Аббаса. Сейчас российский лидер проводит встречу с президентом Абхазии Бадрой Гунбой.