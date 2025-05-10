Путин: Россия с переживанием следит за развитием конфликта Палестины и Израиля
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Россия с переживанием наблюдает за развитием конфликта между Палестиной и Израилем. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с палестинским коллегой Махмудом Аббасом
«Наши народы связаны крепкими узами дружбы. С тревогой и сопереживанием следим за трагическими событиями в зоне палестино-израильского конфликта, которые унесли жизни более 51 тысячи человек», — сказал российский лидер на встрече с президентом Палестины Махмудом Аббасом.
Напомним, что в начале мая глава израильского Генштаба Эяль Замир предложил премьеру государства Биньямину Нетаньяху и руководителю Минобороны Исраэлю Кацу подробный план по наращиванию военного давление на палестинское движение ХАМАС. Стратегия подразумевает активные действия в секторе Газа, захват новых территорий анклава и эвакуацию гражданских из зоны боевых действий. На этом фоне появились сообщения о том, что ЦАХАЛ готовит мобилизацию резервистов.