Путин: Россия с переживанием следит за развитием конфликта Палестины и Израиля

Россия с переживанием наблюдает за развитием конфликта между Палестиной и Израилем. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с палестинским коллегой Махмудом Аббасом

«Наши народы связаны крепкими узами дружбы. С тревогой и сопереживанием следим за трагическими событиями в зоне палестино-израильского конфликта, которые унесли жизни более 51 тысячи человек», — сказал российский лидер на встрече с президентом Палестины Махмудом Аббасом.