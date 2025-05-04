Израиль готовит мобилизацию резервистов для расширения операции в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) планирует расширить военную операцию в секторе Газа. В течение ближайших двух суток ожидается мобилизация десятков тысяч резервистов, что связано с необходимостью усилить давление на палестинское движение ХАМАС. Эти меры принимаются на фоне затяжного тупика в переговорах по освобождению израильских заложников, сообщает гостелерадиокомпания Kan.

Источники в ЦАХАЛ заявили, что основными целями мобилизации являются не только свержение режима ХАМАС, но и заключение соглашения об освобождении заложников. В израильской армии подчеркнули, что эти задачи взаимосвязаны и требуют комплексного подхода.