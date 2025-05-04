Нетаньяху отменил визит в Азербайджан из-за обострения в Газе и Сирии

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху решил отложить свой визит в Баку из-за напряжённой ситуации в Газе и Сирии. Об этом сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на пресс-службу министра.

«В связи с развитием событий на фронтах в Газе и Сирии и из-за плотной военно-политической повестки премьер-министр Нетаньяху принял решение отложить свой визит в Азербайджан на более поздний срок», — указано в официальном заявлении.

Он выразил благодарность президенту Ильхаму Алиеву за приглашение. В пресс-службе отметили, что Нетаньяху высоко ценит тёплые отношения между Израилем и Азербайджаном.