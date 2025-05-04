Нетаньяху отменил визит в Азербайджан из-за обострения в Газе и Сирии
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Обложка © X / Benjamin Netanyahu
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху решил отложить свой визит в Баку из-за напряжённой ситуации в Газе и Сирии. Об этом сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на пресс-службу министра.
«В связи с развитием событий на фронтах в Газе и Сирии и из-за плотной военно-политической повестки премьер-министр Нетаньяху принял решение отложить свой визит в Азербайджан на более поздний срок», — указано в официальном заявлении.
Он выразил благодарность президенту Ильхаму Алиеву за приглашение. В пресс-службе отметили, что Нетаньяху высоко ценит тёплые отношения между Израилем и Азербайджаном.
Ранее Life.ru сообщал, что Турция не пропустила самолёт Нетаньяху для его визита в Баку. Премьер должен был провести в Азербайджане с 7 по 11 мая, так как страна планировала выступить посредником в разрешении споров между Тель-Авивом и Анкарой на фоне сирийского конфликта.