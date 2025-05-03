День Победы
Взрыв авто в Балашихе
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 мая, 14:20

Турция отказалась пропускать самолёт Нетаньяху ради его визита в Баку

Администрация Эрдогана: Турция не будет открывать небо для самолёта Нетаньяху

Биньямин Нетаньяху. Обложка © ТАСС / ЕРА

Биньямин Нетаньяху. Обложка © ТАСС / ЕРА

Турция не станет открывать своё воздушное пространство для пролёта самолёта премьера Израиля Биньямина Нетаньяху в Азербайджан. Об этом сообщили в Центре по борьбе с дезинформацией при Управлении по коммуникациям администрации президента республики.

Нетаньяху намерен посетить Баку с 7 по 11 мая, так как Азербайджан планирует стать посредником в урегулировании споров между Израилем и Турцией на фоне сирийского конфликта. Ряд западных СМИ предположили, что ради переговоров турецкая сторона откроет небо. Однако Анкара до этого официально не озвучивала своего решения.

«Утверждение о том, что «Турция открыла своё воздушное пространство для самолёта Нетаньяху», распространённое некоторыми аккаунтами в социальных сетях, не соответствует действительности», — сказано в заявлении Центра в соцсети.

Там подчеркнули, что открытие воздушного пространства исключено.

В тексте сообщения также отмечено, что Турция осуждает геноцидную политику, проводимую израильской стороной в отношении Газы, поэтому планирует «поддерживать справедливое дело палестинского народа».

ХАМАС предложил пятилетнее перемирие в Газе, но Нетаньяху его отверг
ХАМАС предложил пятилетнее перемирие в Газе, но Нетаньяху его отверг

Напомним, в ноябре прошлого года Турция тоже закрывала своё воздушное пространство для израильских самолётов. Поэтому президент Израиля Ицхак Герцог не смог добраться в Азербайджан. Политик направлялся на климатический саммит ООН (CОР-29) в Баку.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Израиль
  • Турция
  • Биньямин Нетаньяху
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar