Турция отказалась пропускать самолёт Нетаньяху ради его визита в Баку

Турция не станет открывать своё воздушное пространство для пролёта самолёта премьера Израиля Биньямина Нетаньяху в Азербайджан. Об этом сообщили в Центре по борьбе с дезинформацией при Управлении по коммуникациям администрации президента республики.

Нетаньяху намерен посетить Баку с 7 по 11 мая, так как Азербайджан планирует стать посредником в урегулировании споров между Израилем и Турцией на фоне сирийского конфликта. Ряд западных СМИ предположили, что ради переговоров турецкая сторона откроет небо. Однако Анкара до этого официально не озвучивала своего решения.

«Утверждение о том, что «Турция открыла своё воздушное пространство для самолёта Нетаньяху», распространённое некоторыми аккаунтами в социальных сетях, не соответствует действительности», — сказано в заявлении Центра в соцсети.

Там подчеркнули, что открытие воздушного пространства исключено.

В тексте сообщения также отмечено, что Турция осуждает геноцидную политику, проводимую израильской стороной в отношении Газы, поэтому планирует «поддерживать справедливое дело палестинского народа».