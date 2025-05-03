Турция отказалась пропускать самолёт Нетаньяху ради его визита в Баку
Администрация Эрдогана: Турция не будет открывать небо для самолёта Нетаньяху
Биньямин Нетаньяху. Обложка © ТАСС / ЕРА
Турция не станет открывать своё воздушное пространство для пролёта самолёта премьера Израиля Биньямина Нетаньяху в Азербайджан. Об этом сообщили в Центре по борьбе с дезинформацией при Управлении по коммуникациям администрации президента республики.
Нетаньяху намерен посетить Баку с 7 по 11 мая, так как Азербайджан планирует стать посредником в урегулировании споров между Израилем и Турцией на фоне сирийского конфликта. Ряд западных СМИ предположили, что ради переговоров турецкая сторона откроет небо. Однако Анкара до этого официально не озвучивала своего решения.
«Утверждение о том, что «Турция открыла своё воздушное пространство для самолёта Нетаньяху», распространённое некоторыми аккаунтами в социальных сетях, не соответствует действительности», — сказано в заявлении Центра в соцсети.
Там подчеркнули, что открытие воздушного пространства исключено.
В тексте сообщения также отмечено, что Турция осуждает геноцидную политику, проводимую израильской стороной в отношении Газы, поэтому планирует «поддерживать справедливое дело палестинского народа».
Напомним, в ноябре прошлого года Турция тоже закрывала своё воздушное пространство для израильских самолётов. Поэтому президент Израиля Ицхак Герцог не смог добраться в Азербайджан. Политик направлялся на климатический саммит ООН (CОР-29) в Баку.