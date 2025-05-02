ХАМАС предложил пятилетнее перемирие в Газе, но Нетаньяху его отверг
В ХАМАС подтвердили запрос о прекращении огня в секторе Газа на пять лет
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Представитель ХАМАС Абдель Рахман Шадид сообщил, что организация предложила пятилетнее перемирие в секторе Газа. В то же время, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг любые возможности мирных переговоров.
«17 апреля мы представили своё видение сделки, которое включало в себя, в том числе заключение перемирия сроком на пять лет, гарантированное на региональном и международном уровнях. Однако правительство Нетаньяху отвергло наше предложение и отказалось от прекращения боевых действий», — заявил представитель ХАМАС в эфире телеканала Al Jazeera.
Ранее в ХАМАС заявляли о готовности начать переговоры об освобождении израильских заложников в обмен на прекращение боевых действий в секторе Газа. В качестве обязательных требований были выдвинуты полное прекращение войны, вывод израильских войск из сектора Газа, начало масштабного восстановления разрушенной инфраструктуры и снятие многолетней блокады анклава.