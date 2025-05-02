Судно с гуманитаркой для сектора Газа тонет у берегов Мальты после атаки БПЛА
CNN: Судно с гуманитарным грузом для сектора Газа начало тонуть после атаки БПЛА
Судно с гуманитаркой для сектора Газа тонет у берегов Мальты после атаки БПЛА. Обложка © Life.ru / Шедеврум
У берегов Мальты судно, входящее в состав «Флотилии свободы» и доставляющее гуманитарную помощь в сектор Газа, подало сигнал бедствия из-за угрозы затопления, вызванной предполагаемой атакой беспилотников. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на пресс-атташе флотилии Ясемин Аджар. По её словам, на борту находятся 30 правозащитников из разных стран.
Аджар уточнила, что в корпусе судна появилась пробоина, приведшая к затоплению, после чего был передан сигнал SOS в адрес ближайших государств, включая Мальту. Судно, расположенное в 17 километрах от мальтийского побережья, подверглось двум атакам беспилотников после полуночи по местному времени. На данный момент, как отметила Аджар, связь с судном постепенно теряется.
Напомним, в середине марта Израиль возобновил военные операции против ХАМАС в Газе. Среди причин этого в Тель-Авиве назвали отказ палестинского движения от американского предложения о продлении режима прекращения огня. Армия Израиля ЦАХАЛ нанесла масштабные удары по военным объектам и позициям радикалов в Газе. Спустя десять дней стало известно, что ХАМАС согласилось прекратить огонь в Газе на условиях Египта и Катара.