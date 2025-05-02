Судно с гуманитаркой для сектора Газа тонет у берегов Мальты после атаки БПЛА

У берегов Мальты судно, входящее в состав «Флотилии свободы» и доставляющее гуманитарную помощь в сектор Газа, подало сигнал бедствия из-за угрозы затопления, вызванной предполагаемой атакой беспилотников. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на пресс-атташе флотилии Ясемин Аджар. По её словам, на борту находятся 30 правозащитников из разных стран.

Аджар уточнила, что в корпусе судна появилась пробоина, приведшая к затоплению, после чего был передан сигнал SOS в адрес ближайших государств, включая Мальту. Судно, расположенное в 17 километрах от мальтийского побережья, подверглось двум атакам беспилотников после полуночи по местному времени. На данный момент, как отметила Аджар, связь с судном постепенно теряется.