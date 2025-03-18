Израиль возобновил военные операции против ХАМАС в секторе Газа

Израиль возобновил военные операции против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на офис премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) наносит массированные удары по военным объектам и позициям боевиков ХАМАС. По имеющимся данным, операция была возобновлена после того, как радикальное палестинское движение отклонило предложение США о продлении режима прекращения огня.