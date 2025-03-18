Израиль возобновил военные операции против ХАМАС в секторе Газа
Израиль возобновил военные операции против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на офис премьер-министра Биньямина Нетаньяху.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) наносит массированные удары по военным объектам и позициям боевиков ХАМАС. По имеющимся данным, операция была возобновлена после того, как радикальное палестинское движение отклонило предложение США о продлении режима прекращения огня.
Ранее Израиль принял решение о прекращении подачи электроэнергии в сектор Газа, о чём было официально сообщено министерством энергетики страны. Этот шаг направлен на усиление давления на ХАМАС с целью добиться освобождения большего количества заложников.
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