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18 марта, 00:51

Израиль возобновил военные операции против ХАМАС в секторе Газа

Израиль возобновил военные операции против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на офис премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) наносит массированные удары по военным объектам и позициям боевиков ХАМАС. По имеющимся данным, операция была возобновлена после того, как радикальное палестинское движение отклонило предложение США о продлении режима прекращения огня.

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Ранее Израиль принял решение о прекращении подачи электроэнергии в сектор Газа, о чём было официально сообщено министерством энергетики страны. Этот шаг направлен на усиление давления на ХАМАС с целью добиться освобождения большего количества заложников.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anas-Mohammed

Артём Гапоненко
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