Замглавы МИД РФ провёл переговоры с ХАМАС в Дохе

Руководство палестинского движения ХАМАС встретилось в столице Катара, Дохе, с Михаилом Богдановым, который является специальным представителем президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, а также заместителем министра иностранных дел. Об этом проинформировала пресс-служба ХАМАС.

«Стороны обсудили ход переговоров о прекращении огня, продолжающиеся нарушения соглашения Израилем и действия, которые препятствуют его реализации, включая промедление с выполнением гуманитарного протокола, запрет на ввоз палаток и временных домов, топлива и тяжёлой техники для восстановления основной инфраструктуры», — говорится в сообщении.

Кроме того, участники встречи рассмотрели обстановку на Западном берегу Иордана, включая разрушения, причинённые Израилем городам и лагерям беженцев региона. В ходе обсуждения также присутствовали Халед Машаль, лидер ХАМАС за пределами страны, и Муса Абу Марзук, глава внешнеполитического бюро.