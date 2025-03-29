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Регион
29 марта, 20:38

ХАМАС согласилось прекратить огонь в Газе на условиях Египта и Катара

Палестинское радикальное движение ХАМАС приняло условия прекращения огня в секторе Газа, предложенные Египтом и Катаром два дня назад. Об этом сообщил член политбюро и лидер ХАМАС в Газе Халиль аль-Хайя.

«Мы согласились с предложением, которое получили два дня назад от посредников в Египте и Катаре, и надеемся, что оккупация не будет создавать препятствия», — заявил аль-Хайя в интервью телеканалу Al Jazeera.

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Напомним, ранее Израиль возобновил военные операции против ХАМАС в Газе. Среди причин назвали отказ палестинского движения от американского предложения о продлении режима прекращения огня. Армия Израиля ЦАХАЛ нанесла масштабные удары по военным объектам и позициям радикалов в Газе.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anas-Mohammed

Лия Мурадьян
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