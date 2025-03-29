ХАМАС согласилось прекратить огонь в Газе на условиях Египта и Катара

Палестинское радикальное движение ХАМАС приняло условия прекращения огня в секторе Газа, предложенные Египтом и Катаром два дня назад. Об этом сообщил член политбюро и лидер ХАМАС в Газе Халиль аль-Хайя.

«Мы согласились с предложением, которое получили два дня назад от посредников в Египте и Катаре, и надеемся, что оккупация не будет создавать препятствия», — заявил аль-Хайя в интервью телеканалу Al Jazeera.