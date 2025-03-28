Израиль нарушил режим прекращения огня и разбомбил жилой дом в пригороде Бейрута

В южном пригороде Бейрута израильские беспилотники нанесли удар по жилому дому в районе Хадас. Как сообщает РИА «Новости», это первая подобная атака с ноября 2024 года, когда был согласован режим прекращения огня.

Дважды дроны ВС Израиля нанесли удар по жилому зданию, которое расположено в густонаселённом районе, напротив школы. Информация о пострадавших и погибших уточняется. В настоящее время израильские беспилотники продолжают патрулировать небо над Бейрутом на низкой высоте. Армия еврейского государства сообщила о ещё одной атаке, а министр обороны Исраэль Кац пообещал, что ЦАХАЛ будет наносить удары по Бейруту за любой обстрел севера Израиля со стороны Ливана.

«ЦАХАЛ атаковал инфраструктуру в районе Дахия в Бейруте, где хранились беспилотные летательные аппараты (БПЛА), используемые авиаподразделением террористической организации «Хезболла» (подразделение 127)», — заявила армия Израиля.