Землетрясение в Таиланде
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 марта, 14:35

Израиль нарушил режим прекращения огня и разбомбил жилой дом в пригороде Бейрута

Израиль впервые с ноября 2024 года атаковал беспилотниками пригород Бейрута

В южном пригороде Бейрута израильские беспилотники нанесли удар по жилому дому в районе Хадас. Как сообщает РИА «Новости», это первая подобная атака с ноября 2024 года, когда был согласован режим прекращения огня.

Дважды дроны ВС Израиля нанесли удар по жилому зданию, которое расположено в густонаселённом районе, напротив школы. Информация о пострадавших и погибших уточняется. В настоящее время израильские беспилотники продолжают патрулировать небо над Бейрутом на низкой высоте. Армия еврейского государства сообщила о ещё одной атаке, а министр обороны Исраэль Кац пообещал, что ЦАХАЛ будет наносить удары по Бейруту за любой обстрел севера Израиля со стороны Ливана.

«ЦАХАЛ атаковал инфраструктуру в районе Дахия в Бейруте, где хранились беспилотные летательные аппараты (БПЛА), используемые авиаподразделением террористической организации «Хезболла» (подразделение 127)», — заявила армия Израиля.

WSJ: Израиль готовит крупномасштабную наземную операцию в секторе Газа
WSJ: Израиль готовит крупномасштабную наземную операцию в секторе Газа

Ранее Израиль возобновил военные операции против ХАМАС в секторе Газа под предлогом отказа палестинского движения от предложения США о продлении режима прекращения огня. Всего за день под огнём ЦАХАЛ погибло 356 человек, ранено — тысяча.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anas-Mohammed

Ольга Сливченко
  • Новости
  • Израиль
  • Бейрут
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar