Израиль нарушил режим прекращения огня и разбомбил жилой дом в пригороде Бейрута
Израиль впервые с ноября 2024 года атаковал беспилотниками пригород Бейрута
В южном пригороде Бейрута израильские беспилотники нанесли удар по жилому дому в районе Хадас. Как сообщает РИА «Новости», это первая подобная атака с ноября 2024 года, когда был согласован режим прекращения огня.
Дважды дроны ВС Израиля нанесли удар по жилому зданию, которое расположено в густонаселённом районе, напротив школы. Информация о пострадавших и погибших уточняется. В настоящее время израильские беспилотники продолжают патрулировать небо над Бейрутом на низкой высоте. Армия еврейского государства сообщила о ещё одной атаке, а министр обороны Исраэль Кац пообещал, что ЦАХАЛ будет наносить удары по Бейруту за любой обстрел севера Израиля со стороны Ливана.
«ЦАХАЛ атаковал инфраструктуру в районе Дахия в Бейруте, где хранились беспилотные летательные аппараты (БПЛА), используемые авиаподразделением террористической организации «Хезболла» (подразделение 127)», — заявила армия Израиля.
Ранее Израиль возобновил военные операции против ХАМАС в секторе Газа под предлогом отказа палестинского движения от предложения США о продлении режима прекращения огня. Всего за день под огнём ЦАХАЛ погибло 356 человек, ранено — тысяча.
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