WSJ: Израиль готовит крупномасштабную наземную операцию в секторе Газа

Израильские власти собираются провести крупномасштабную наземную операцию в секторе Газа. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на свои источники.

Руководство Израиля считает, что захват и удержание значительной территории палестинского анклава обеспечит победу над движением ХАМАС. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и его команда уверены, что новая поддержка от американского правительства и ослабление шиитской организации «Хезболла» в Ливане создают условия для активных боевых действий.

Газета также отмечает, что для полной победы над ХАМАС Израилю необходимо разрушить систему подземных туннелей и другие объекты инфраструктуры группы. На это может уйти несколько месяцев, а возможно, и годы. Противники стратегии Нетаньяху считают, что уничтожить радикальную организацию без достижения политического разрешения конфликта невозможно.