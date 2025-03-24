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24 марта, 00:30

WSJ: Израиль готовит крупномасштабную наземную операцию в секторе Газа

Израильские власти собираются провести крупномасштабную наземную операцию в секторе Газа. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на свои источники.

Руководство Израиля считает, что захват и удержание значительной территории палестинского анклава обеспечит победу над движением ХАМАС. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и его команда уверены, что новая поддержка от американского правительства и ослабление шиитской организации «Хезболла» в Ливане создают условия для активных боевых действий.

ХАМАС обвинил Нетаньяху в нарушении перемирия и угрозе для заложников
ХАМАС обвинил Нетаньяху в нарушении перемирия и угрозе для заложников

Газета также отмечает, что для полной победы над ХАМАС Израилю необходимо разрушить систему подземных туннелей и другие объекты инфраструктуры группы. На это может уйти несколько месяцев, а возможно, и годы. Противники стратегии Нетаньяху считают, что уничтожить радикальную организацию без достижения политического разрешения конфликта невозможно.

Ранее стало известно, что в ходе израильского обстрела погиб член политбюро ХАМАС Салах аль-Бардавиль. Это произошло во время удара по окрестностям города Хан-Юнис на юге сектора Газа.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Gal_Rotem

Лия Мурадьян
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