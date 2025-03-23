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23 марта, 00:51

В ходе израильского обстрела погиб член политбюро ХАМАС аль-Бардавиль

Член политического бюро палестинского движения ХАМАС Салах аль-Бардавиль погиб в ходе израильского удара по окрестностям города Хан-Юнис на юге сектора Газа. Об этом сообщил телеканал Al Hadath.

По данным канала, аль-Бардавиль находился в лагере для перемещённых лиц в районе аль-Маваси, который расположен к западу от Хан-Юниса. В этом нападении также погибла его жена. ХАМАС пока не подтвердил и не опроверг информацию.

При ударе Израиля по Газе пострадали сотрудники ООН, один из них погиб
При ударе Израиля по Газе пострадали сотрудники ООН, один из них погиб

Аль-Бардавиль входил в состав Палестинского законодательного совета и был официальным представителем ХАМАС в Хан-Юнисе.

Напомним, 18 марта Израиль возобновил военные действия против ХАМАС в секторе Газа. В ответ палестинцы из движения ХАМАС обвинили премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в срыве перемирия, назвав судьбу заложников в секторе Газа «неизвестной».

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Mohammed al-wafi

Лия Мурадьян
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