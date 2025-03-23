В ходе израильского обстрела погиб член политбюро ХАМАС аль-Бардавиль

Член политического бюро палестинского движения ХАМАС Салах аль-Бардавиль погиб в ходе израильского удара по окрестностям города Хан-Юнис на юге сектора Газа. Об этом сообщил телеканал Al Hadath.

По данным канала, аль-Бардавиль находился в лагере для перемещённых лиц в районе аль-Маваси, который расположен к западу от Хан-Юниса. В этом нападении также погибла его жена. ХАМАС пока не подтвердил и не опроверг информацию.