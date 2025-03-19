При ударе Израиля по Газе пострадали сотрудники ООН, один из них погиб

Министерство здравоохранения палестинского анклава сообщило о погибших и пострадавших при ударе Израиля по Газе. По данным Минздрава, по меньшей мере погиб один сотрудник ООН, ещё пятеро получили ранения.

«Шесть иностранцев, которые работали в организациях, принадлежащих ООН, получили ранения в результате израильского авиаудара в центре Газы. Один из них умер сразу после прибытия в больницу «Шухада аль-Акса», — уточнили там.

В каких именно структурах ООН работали погибший и пострадавшие, в пресс-службе Минздрава сектора не уточнили. Египетский телеканал «Аль-Кахира аль-Ихбария» утверждает, что сотрудники ООН занимались разминированием сектора Газа.