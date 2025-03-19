При ударе Израиля по Газе пострадали сотрудники ООН, один из них погиб
Минздрав сектора: Сотрудник ООН погиб, ещё пятеро пострадали при ударе Израиля
Министерство здравоохранения палестинского анклава сообщило о погибших и пострадавших при ударе Израиля по Газе. По данным Минздрава, по меньшей мере погиб один сотрудник ООН, ещё пятеро получили ранения.
«Шесть иностранцев, которые работали в организациях, принадлежащих ООН, получили ранения в результате израильского авиаудара в центре Газы. Один из них умер сразу после прибытия в больницу «Шухада аль-Акса», — уточнили там.
В каких именно структурах ООН работали погибший и пострадавшие, в пресс-службе Минздрава сектора не уточнили. Египетский телеканал «Аль-Кахира аль-Ихбария» утверждает, что сотрудники ООН занимались разминированием сектора Газа.
Напомним, что ранее Израиль возобновил военные операции против ХАМАС в секторе Газа. Операция была возобновлена после того, как радикальное палестинское движение отклонило предложение США о продлении режима прекращения огня. По данным телеканала Al Arabiya, погибли 356 человек, ранены — тысяча.
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