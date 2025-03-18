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Регион
18 марта, 09:18

Песков сравнил новый удар Израиля по Газе со «спиралью напряжённости»

Новая эскалация напряжённости в секторе Газа вызывает серьёзную озабоченность, и Кремль надеется на скорейшее восстановление мира в этом регионе. Об этом заявил журналистам 18 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы внимательно следим за происходящим и, конечно, надеемся, что ситуация вернется в мирное русло», — отметил представитель Кремля, комментируя недавние атаки израильских ВВС.

Песков охарактеризовал израильский удар по Газе как «выход в спираль нагнетания напряженности» и выразил обеспокоенность из-за большого числа жертв среди гражданских лиц.

Число погибших в секторе Газа после ударов Израиля превысило 200
Число погибших в секторе Газа после ударов Израиля превысило 200

Напомним, что 18 марта Израиль возобновил военные операции против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. По последним данным телеканала Al Arabiya, количество погибших достигло 356 человек, а число раненых составило 1 тысячу. Почти половина погибших стали жертвами авиаударов. А до этого Израиль принял решение о прекращении подачи электроэнергии в сектор Газа, о чём было официально сообщено министерством энергетики страны. Этот шаг направлен на усиление давления на ХАМАС с целью добиться освобождения большего количества заложников.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anas-Mohammed

Марина Фещенко
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