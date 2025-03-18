Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 марта, 03:38

Число погибших в секторе Газа после ударов Израиля превысило 200

Число жертв, вызванных авиаударами Армии обороны Израиля по сектору Газа, превысило 200 человек. Об этом сообщило управление по связям с общественностью в данном регионе.

Согласно предоставленным данным, более половины погибших — 107 человек — являются местными жителями южных районов анклава.

Замглавы МИД РФ провёл переговоры с ХАМАС в Дохе
Замглавы МИД РФ провёл переговоры с ХАМАС в Дохе

Напомним, после того как палестинская организация ХАМАС отвергла предложение США о продлении перемирия, израильская армия возобновила военные действия. Движение, в свою очередь, обвинило премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в разрушении мира и в том, что он поставил под угрозу жизни заложников.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anas-Mohammed

Артём Гапоненко
  • Новости
  • Израиль
  • Обострение между Израилем и Палестиной
  • хамас
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar