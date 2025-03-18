Число погибших в секторе Газа после ударов Израиля превысило 200
Число жертв, вызванных авиаударами Армии обороны Израиля по сектору Газа, превысило 200 человек. Об этом сообщило управление по связям с общественностью в данном регионе.
Согласно предоставленным данным, более половины погибших — 107 человек — являются местными жителями южных районов анклава.
Напомним, после того как палестинская организация ХАМАС отвергла предложение США о продлении перемирия, израильская армия возобновила военные действия. Движение, в свою очередь, обвинило премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в разрушении мира и в том, что он поставил под угрозу жизни заложников.
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