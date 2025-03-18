ХАМАС обвинил Нетаньяху в нарушении перемирия и угрозе для заложников

Палестинское движение ХАМАС заявило, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сорвал перемирие, подвергнув заложников в секторе Газа «неизвестной судьбе». Это заявление прозвучало после того, как израильская авиация нанесла массированные удары по объектам палестинского движения.

В телеграм-канале ХАМАС появилось сообщение, в котором говорится, что Нетаньяху и его «экстремистское правительство» отменили соглашение о прекращении огня, поставив под угрозу жизни заложников.

Израильские военные продолжают наносить удары по позициям ХАМАС. По данным местных СМИ, число погибших уже превышает 100 человек, количество раненых также перевалило за сотню.