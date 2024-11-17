Отказ Турции пропустить самолёт президента Израиля сорвал его визит в Азербайджан

Визит президента Израиля Ицхака Герцога в Азербайджан не состоялся из-за того, что Турция отказалась предоставлять в доступ своё воздушное пространство для самолёта. Об этом сообщает турецкая газета Milliyet, ссылаясь на израильские и турецкие дипломатические источники. Глава государства направлялся на климатический саммит ООН (CОР-29) в Баку.