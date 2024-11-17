Отказ Турции пропустить самолёт президента Израиля сорвал его визит в Азербайджан
Milliyet: Турция не впустила самолёт президента Израиля в воздушное пространство
Визит президента Израиля Ицхака Герцога в Азербайджан не состоялся из-за того, что Турция отказалась предоставлять в доступ своё воздушное пространство для самолёта. Об этом сообщает турецкая газета Milliyet, ссылаясь на израильские и турецкие дипломатические источники. Глава государства направлялся на климатический саммит ООН (CОР-29) в Баку.
«Источники в МИД Азербайджана заявили, что истинной причиной был отказ Турции разрешить израильскому президентскому самолёту пройти через её воздушное пространство», — говорится в материале издания.
Издание ссылается на израильскую газету Yedioth Ahronot, которая заявила, что данную версию подтвердили официальные лица Азербайджана.
Напомним, Турция выступает против действий Израиля на Ближнем Востоке. Ранее глава МИД России Сергей Лавров осудил с иранским и турецким коллегами авиаудары Израиля по сирийской территории, которые тот наносит произвольно. Кроме того, Эрдоган заявлял, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху потерпит неудачу и будет разбит так же, как это случилось с фюрером Адольфом Гитлером.
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