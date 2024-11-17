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17 ноября, 14:45

Отказ Турции пропустить самолёт президента Израиля сорвал его визит в Азербайджан

Milliyet: Турция не впустила самолёт президента Израиля в воздушное пространство

Визит президента Израиля Ицхака Герцога в Азербайджан не состоялся из-за того, что Турция отказалась предоставлять в доступ своё воздушное пространство для самолёта. Об этом сообщает турецкая газета Milliyet, ссылаясь на израильские и турецкие дипломатические источники. Глава государства направлялся на климатический саммит ООН (CОР-29) в Баку.

«Источники в МИД Азербайджана заявили, что истинной причиной был отказ Турции разрешить израильскому президентскому самолёту пройти через её воздушное пространство», — говорится в материале издания.

Издание ссылается на израильскую газету Yedioth Ahronot, которая заявила, что данную версию подтвердили официальные лица Азербайджана.

Эрдоган заявил, что Турция разорвала дипломатические отношения с Израилем
Эрдоган заявил, что Турция разорвала дипломатические отношения с Израилем

Напомним, Турция выступает против действий Израиля на Ближнем Востоке. Ранее глава МИД России Сергей Лавров осудил с иранским и турецким коллегами авиаудары Израиля по сирийской территории, которые тот наносит произвольно. Кроме того, Эрдоган заявлял, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху потерпит неудачу и будет разбит так же, как это случилось с фюрером Адольфом Гитлером.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Sener Dagasan

Мария Любицкая
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