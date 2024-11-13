Эрдоган заявил, что Турция разорвала дипломатические отношения с Израилем
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о прекращении дипломатических отношений с Израилем, подчеркнув, что Анкара не будет предпринимать усилий для развития сотрудничества в будущем.
«Мы, как государство и правительство Турецкой Республики, разорвали отношения с Израилем. На данный момент у нас нет никаких отношений», — подчеркнул он.
Напомним, Турция не поддерживает Израиль в политических решениях на Ближнем Востоке. Ранее глава МИД России Сергей Лавров осудил с иранским и турецким коллегами произвольные авиаудары Израиля по сирийской территории. Кроме того, Эрдоган заявлял, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху потерпит неудачу и будет разбит подобно тому, как это случилось с фюрером Адольфом Гитлером.
Shutterstock / FOTODOM / Romy.Estradha