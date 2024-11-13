Эрдоган заявил, что Турция разорвала дипломатические отношения с Израилем

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о прекращении дипломатических отношений с Израилем, подчеркнув, что Анкара не будет предпринимать усилий для развития сотрудничества в будущем.

«Мы, как государство и правительство Турецкой Республики, разорвали отношения с Израилем. На данный момент у нас нет никаких отношений», — подчеркнул он.