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Регион
13 ноября, 12:33

Эрдоган заявил, что Турция разорвала дипломатические отношения с Израилем

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о прекращении дипломатических отношений с Израилем, подчеркнув, что Анкара не будет предпринимать усилий для развития сотрудничества в будущем.

«Мы, как государство и правительство Турецкой Республики, разорвали отношения с Израилем. На данный момент у нас нет никаких отношений», — подчеркнул он.

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Напомним, Турция не поддерживает Израиль в политических решениях на Ближнем Востоке. Ранее глава МИД России Сергей Лавров осудил с иранским и турецким коллегами произвольные авиаудары Израиля по сирийской территории. Кроме того, Эрдоган заявлял, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху потерпит неудачу и будет разбит подобно тому, как это случилось с фюрером Адольфом Гитлером.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Romy.Estradha

Александра Мышляева
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