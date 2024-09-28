Главы МИД России, Ирана и Турции осудили произвольные авиаудары Израиля по Сирии
Глава МИД России Сергей Лавров и его иранский и турецкий коллеги на встрече в рамках 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Обложка © Telegram / МИД России
Глава МИД России Сергей Лавров осудил с иранским и турецким коллегами произвольные авиаудары Израиля по сирийской территории. Об этом сообщает Министерство иностранных дел России в официальном телеграм-канале.
Встреча Лаврова с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи и министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом состоялась 27 сентября в рамках 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
В ходе встречи министры провели обстоятельный обмен мнениями о текущей ситуации в Сирийской Арабской Республике, акцентировав внимание на задачах долгосрочной нормализации в стране. Они также обсудили дестабилизирующее влияние обострения палестино-израильского конфликта и ситуации в Ливане на обстановку в Сирии.
«Министры констатировали дестабилизирующее влияние обострения палестино-израильского конфликта и обстановки в Ливане на ситуацию в САР и осудили осуществляемые Израилем произвольные авиаудары по сирийской территории, являющиеся грубым нарушением норм международного права», — говорится в сообщении.
Ранее Лавров заявил, что Ближний Восток оказался на грани большой войны. Это заявление было сделано в контексте обсуждения текущей ситуации в регионе после воздушной атаки Израиля на Бейрут.