Главы МИД России, Ирана и Турции осудили произвольные авиаудары Израиля по Сирии

Глава МИД России Сергей Лавров осудил с иранским и турецким коллегами произвольные авиаудары Израиля по сирийской территории. Об этом сообщает Министерство иностранных дел России в официальном телеграм-канале.

Встреча Лаврова с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи и министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом состоялась 27 сентября в рамках 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

В ходе встречи министры провели обстоятельный обмен мнениями о текущей ситуации в Сирийской Арабской Республике, акцентировав внимание на задачах долгосрочной нормализации в стране. Они также обсудили дестабилизирующее влияние обострения палестино-израильского конфликта и ситуации в Ливане на обстановку в Сирии.