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28 сентября, 02:22

Главы МИД России, Ирана и Турции осудили произвольные авиаудары Израиля по Сирии

Глава МИД России Сергей Лавров и его иранский и турецкий коллеги на встрече в рамках 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Обложка © Telegram / МИД России

Глава МИД России Сергей Лавров и его иранский и турецкий коллеги на встрече в рамках 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Обложка © Telegram / МИД России

Глава МИД России Сергей Лавров осудил с иранским и турецким коллегами произвольные авиаудары Израиля по сирийской территории. Об этом сообщает Министерство иностранных дел России в официальном телеграм-канале.

Встреча Лаврова с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи и министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом состоялась 27 сентября в рамках 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

В ходе встречи министры провели обстоятельный обмен мнениями о текущей ситуации в Сирийской Арабской Республике, акцентировав внимание на задачах долгосрочной нормализации в стране. Они также обсудили дестабилизирующее влияние обострения палестино-израильского конфликта и ситуации в Ливане на обстановку в Сирии.

«Министры констатировали дестабилизирующее влияние обострения палестино-израильского конфликта и обстановки в Ливане на ситуацию в САР и осудили осуществляемые Израилем произвольные авиаудары по сирийской территории, являющиеся грубым нарушением норм международного права», — говорится в сообщении.

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Ранее Лавров заявил, что Ближний Восток оказался на грани большой войны. Это заявление было сделано в контексте обсуждения текущей ситуации в регионе после воздушной атаки Израиля на Бейрут.

Анатолий Цейко
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