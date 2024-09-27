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27 сентября, 18:56

Лавров выразил соболезнования в связи с гибелью мирных жителей в Ливане

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с ливанским коллегой Абдаллой Бу Хабибом и подтвердил поддержку РФ суверенитета Ливана в условиях эскалации на Ближнем Востоке. Об этом сообщается в пресс-релизе Министерства иностранных дел по итогам встречи, состоявшейся в рамках 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Подтверждена неизменная позиция России в поддержку суверенитета, единства и территориальной целостности Ливанской Республики», — говорится в сообщении.

Лавров выразил свои соболезнования по поводу гибели мирных жителей в Ливане, акцентировав внимание на недопустимости дальнейшего обострения конфликта и его эскалации. В пресс-службе отметили, что министры обсудили ключевые аспекты дружественных отношений между государствами. Также был подтверждён общий настрой на продолжение активного сотрудничества в рамках ООН и других международных организаций.

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Напомним, Израиль ударил по Бейруту. Там, по версии ЦАХАЛ, якобы располагался военный штаб шиитского движения «Хезболла». Целью авиаудара, по предварительным данным, был генсек движения Хасан Насрулла. Но позже выяснилось, что он находится в безопасном месте. По данным агентства Tasnim, число жертв массированного авиаудара может достигать 14 человек.

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МИД РФ

Александра Мышляева
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