Лавров выразил соболезнования в связи с гибелью мирных жителей в Ливане

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с ливанским коллегой Абдаллой Бу Хабибом и подтвердил поддержку РФ суверенитета Ливана в условиях эскалации на Ближнем Востоке. Об этом сообщается в пресс-релизе Министерства иностранных дел по итогам встречи, состоявшейся в рамках 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Лавров выразил свои соболезнования по поводу гибели мирных жителей в Ливане, акцентировав внимание на недопустимости дальнейшего обострения конфликта и его эскалации. В пресс-службе отметили, что министры обсудили ключевые аспекты дружественных отношений между государствами. Также был подтверждён общий настрой на продолжение активного сотрудничества в рамках ООН и других международных организаций.